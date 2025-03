Valore Prato. Giusta tutela con modi diversi

Contrapporre il distretto del tessile d’eccellenza (made in Prato) al cosiddetto distretto parallelo (dove si annida anche l’illegalità made in Chinatown) è naturale, giusto e giustificato. Ma non basta, non è sufficiente, in questo momento, per far prevalere la storia di Prato sulla malavita fiscale e criminosa che tende a mettere radici nel territorio. In queste settimane ci sono state sdegnate reazioni quando, specialmente fuori città, si è associato il nome di Prato al malaffare. Anche questi comportamenti sono assolutamente comprensibili. Troppo superficiale chi mischia rischiando di rendere uguale ciò che uguale non è.