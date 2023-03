Vallata, tre ponti sotto la lente Stop al passaggio di mezzi pesanti "Fare presto, aziende preoccupate"

Il monitoraggio sui ponti stabilito dal Governo dopo il crollo del ponte Morandi di Genova ha portato in Val di Bisenzio alla scoperta di diverse criticità su quelli di competenza provinciale. Negli ultimi mesi sono ben tre i ponti su cui, con ordinanza del presidente della Provincia, sono stati imposti divieti per i mezzi troppo pesanti. Nello specifico, il ponte della Sp2 sul torrente Carigiola e quello a Montepiano sulla Sp1 dalla fine di gennaio hanno visto istituire il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e il senso unico alternato, stesse disposizioni, per il ponte sulla Sp3, sulla Limentra, a L’Acqua. Le nuove disposizioni hanno fatto discutere Fratelli d’Italia: il consigliere provinciale Tommaso Cocci ha deciso di presentare un’interrogazione per capire la situazione e i tempi di ripristino, mentre Alessandro Logli, consigliere capogruppo a Cantagallo, si dichiara preoccupato per il ponte sulla Sp2.

"Ho ricevuto diverse segnalazioni dalle aziende del territorio – spiega Logli – che hanno la necessità di trasportare ad esempio il legname. La preoccupazione è per il fatto che il divieto potrebbe essere per un lungo periodo, visto che i cartelli che sono stati messi danno l’idea di essere permanenti, e rischiano di perdere lavoro. L’altro pensiero è per il fatto che da quel ponte ci transitano tutti i giorni tante persone: prima viene messo in sicurezza, meglio è, per tutti". Per i tempi, abbiamo chiesto alla Provincia. "La struttura morfologica del ponte sulla Sp2 – spiegano dall’ente - dopo i sopralluoghi di verifica dei tecnici, è risultata non sicura, quindi si tratta di lavori per la mera messa in sicurezza del ponte. Sulla SP1 di Montepiano, dalle verifiche risultano presenti evidenti segni di degrado della parte inferiore dell’arco della struttura, probabilmente dovuti all’erosione delle piene dell’alveo sottostante, pertanto sono necessari interventi di adeguamento statico ed idraulico. Il ponte sulla Carigiola è già stato assegnato ed è nella prima fase di progettazione, mentre per il ponte di Montepiano (e quello di Comeana) è in attesa dell’assegnazione della progettazione". Nessuna notizia per quel che riguarda il ponte sulla Sp3, a L’Acqua, su cui, la stessa Provincia già l’estate scorsa aveva annunciato l’inizio dei lavori. Cantiere quest’ultimo che prevede la ricostruzione del ponte quasi per intero.

Claudia Iozzelli