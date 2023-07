Vallata protagonista... in mare Le super vele nascono a Vaiano E l’azienda cerca nuovo personale

Le vele delle barche hi-tech che riempiono il mare in questi giorni? Nascono a... Vaiano. In via della Cartaia c’è la Millenium Tech che in questa estate torrida è ancora più protagonista grazie ai due brevetti all’avanguardia per la lavorazione delle fibre di carbonio: il Millenium Arxe, la prima vela a pezzo unico, e il più recente Monolithic, la tecnologia costruttiva attualmente più avanzata sul mercato.

"Non facciamo solo produzione – spiega Davide Innocenti, direttore tecnico e socio fondatore dell’azienda – ma abbiamo un vero e proprio centro di ricerca e studio, che contiene tutta la filiera necessaria per ottenere, alla fine, un prodotto di qualità". Era il 1981 quando Innocenti, insieme a Marco Holm e Gianni ‘Alberto’ Benassai, rispettivamente professionista del settore e imprenditore tessile, fondò la veleria, poi definitivamente approdata a Vaiano. Fu un felicissimo incrocio di competenze differenti ma indispensabili se messe insieme: dall’esperienza sul campo come progettista e velista di Innocenti (che gli è valsa alcuni mondiali ed europei di categoria), fino alla visione e alla profonda conoscenza della tecnologia all’avanguardia di Holm e Benassai. Innocenti è tra i massimi esperti di sails design e sails technology al mondo e vanta un palmares di vittorie e partecipazioni a tutte le maggiori manifestazione veliche mondiali, sia in qualità di velista che di progettista. A tutto questo si aggiunge la competenza, quella della manodopera pratese, da sempre capace di costruire opere di tessuto.

"Con i soci fondatori – racconta Innocenti – abbiamo sempre condiviso un principio, oggi portato avanti anche insieme a Matteo Holm, general manager dell’azienda ed esperto velista, oltre a tutta la squadra che è una vera e propria famiglia: essere indipendenti sotto ogni punto di vista. Quello che ci contraddistingue è aver deciso di tenere tutto qui a Vaiano, senza esternalizzare o spezzare la filiera in alcun modo. Si salvaguarda la qualità del nostro prodotto e quella della relazione con il cliente: perché ogni barca ha una propria singolarità irripetibile e la vela noi la costruiamo su misura". L’azienda attualmente impiega 14 persone fisse più alcune stagionali ma cerca sempre nuovi profili. Per candidature ci si può proporre sul sito.