Vallata, nodo terzo mandato. E ipotesi Mazzetti

Ufficiale ancora non è, ma la bozza del decreto che fissa per l’8 e il 9 giugno l’election day per europee e amministrative prevede anche la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15mila abitanti. Il decreto doveva essere approvato martedì dal consiglio dei ministri, ma poi il voto è stato rinviato alla prossima settimana. Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che lo slittamento è dispeso dal prolungarsi delle diverse riunioni tenute quel giorno, ma alcuni ministri presenti alla riunione hanno raccontato alle agenzie di stampa che dietro il rinvio ci sarebbe anche un nodo politico, legato appunto al terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni. Con ogni probabilità il nodo sarà sciolto e questo significa che tre sindaci della nostra provincia potrebbero essere di nuovo candidati: Primo Bosi a Vaiano, Giovanni Morganti a Vernio e Guglielmo Bongiorno a Cantagallo.

Tutti e tre attendono il quadro ufficiale delle regole prima di annunciare le proprie intenzioni, ma sembra di capire che siano interessati a correre di nuovo, con solo qualche dubbio per Morganti, per ragioni di natura professionale. Aspiranti candidati alternativi in area Pd non sono emersi nelle ultime settimane, anche perché la possibilità del terzo mandato è nell’aria da mesi e il dramma dell’alluvione ha preso il sopravvento su tutto.

Sul fronte opposto, i partiti del centrodestra stanno vagliando i possibili profili. Per ogni comune sono in ballo due o tre ipotesi, con uno schema operativo che ricalca quello di Poggio a Caiano, risultato vincente lo scorso maggio: coalizione compatta, anche su un candidato civico. I possibili nomi in campo restano al momento riservati.

C’è un’eccezione, che però è solo un’ipotesi: la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, che potrebbe scendere in campo a Vernio, il suo comune di origine. L’incarico non sarebbe incompatibile con il ruolo di parlamentare, ma la deputata non ha ancora deciso se presentarsi o meno alle urne.

an.be.