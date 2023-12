Vallata, le sfide dell’anno che verrà: "Ricostruzione, piano da 30 milioni". Sanità e mobilità i fronti caldi

Una villa del Mulinaccio tristemente provata dal nubifragio del 2 novembre ha ospitato ieri l’incontro di fine anno fra i tre sindaci valbisentini e la stampa: un punto sul 2023 giunto alla fine e una proiezione verso il futuro, con tre grandi temi su cui le amministrazioni hanno lavorato e continueranno a lavorare per il 2024: ovvero sanità, mobilità e sicurezza, anche se la parte del leone, sia durante l’incontro che negli impegni delle amministrazioni pubbliche, non poteva non farla il disastro compiuto dall’acqua il 2 novembre. Sei famiglie ancora fuori casa a Cantagallo, che stima un costo di 4 milioni per le somme urgenze e qualche decina di milioni per la fase di ricostruzione; Vaiano ha invece previsto per le somme urgenze 1,5 milioni di spesa ( e 16 milioni per la ricostruzione); Vernio oltre 565 mila euro per le somme urgenze e 10 per la fase di ricostruzione.

"Cifre che costantemente in rialzo – hanno spiegato i tre sindaci – perché è tutto in divenire e frutto di sopralluoghi del primo momento. Il 12 ci sarà una ricognizione da parte della Difesa del suolo e sarà l’occasione per fare l’ennesimo punto. Per le somme urgenze si è trattato di fondi anticipati dai Comuni, con variazioni di bilancio, togliendo soldi da capitoli di spesa che poi saranno reintegrati quando arriveranno i rimborsi".

Un anno difficile per la Val di Bisenzio, iniziato con le richieste del ripristino dell’infermiere a bordo della ambulanze, che prima dell’estate è arrivato. Come valutano i sindaci questa soluzione? Per Primo Bosi, soddisfacente, soddisfatto anche Giovanni Morganti, che ha spiegato quanto fosse in sofferenza anche il servizio di Vernio con medico a bordo che ha dovuto per qualche mese riparare alle criticità di un territorio molto vasto. "Si va verso il modello emiliano – ha aggiunto Morganti – e perché le cose funzionino, è ricorrere all’integrazione ambulanza più Pegaso, come è avvenuto diverse volte ultimamente". Per Bongiorno si tratta di un punto di partenza. "Cantagallo è un territorio grandissimo, il rischio di avere soccorsi che arrivano dopo oltre un’ora è sempre dietro l’angolo". Tutti e tre d’accordo per avere un punto di primo soccorso nei due distretti sanitari di Vaiano e Vernio.

Fra i temi caldi, la mobilità. Qualche mese fa era spuntato un progetto per una viabilità alternativa verso Montemurlo. "Quella è stata l’occasione per far capire agli altri enti che in Vallata c’è una necessità – ha spiegato Bongiorno -. Cosa che è stata percepita: proprio in questi giorni è stato firmato un protocollo d’intesa con la Provincia, la Regione e gli altri Comuni interessati: la politica ha fatto la sua parte, adesso starà ai tecnici trovare una soluzione. Abbiamo dato 12 mesi di tempo per vedere i primi risultati. Bisogna parlare di mobilità di area vasta e a 360 gradi, compreso il trasporto pubblico". Tema sicurezza, tornato caldo con gli atti di microcriminalità a Vernio e i furti delle ultime settimane in tutta la Vallata. "C’è stato un incontro in Prefettura – spiegano – richiesto dal sindaco di Vernio, che ha già portato i suoi frutti. Sono arrivati due nuovi Carabinieri, uno a Vernio e uno a Vaiano e stiamo ultimando il posizionamento delle telecamere, purtroppo ritardato dall’alluvione del 2 novembre". I sindaci hanno annunciato anche la nascita della Comunità energetica rinnovabile della Val di Bisenzio Geco (Green energy community), sul modello proposto dalla normativa europea più avanzata per la condivisione dell’energia rinnovabile e il risparmio sulla spesa.

Claudia Iozzelli