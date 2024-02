Vallata, la 325 resta chiusa. La frana allarma ancora. Geologo valuterà i rischi

La strada regionale 325 che serve la Valbisenzio, rimarrà chiusa anche oggi, tra Sasseta e Montepiano, per la frana caduta nella prima mattinata di martedì scorso, in località La Pusignara.

Ieri, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, sono intervenute nel corso del pomeriggio le ditte incaricate dalla Provincia per la rimozione dei detriti – massi, fango e rami di alberi – dalla carreggiata. Mentre stamani è previsto il sopralluogo del geologo per valutare la situazione del fronte di frana.

Lo smottamento è stato causato dalle forti piogge, durante l’allerta meteo arancione, e ha di fatto tagliato in due l’alta Vallata, già duramente colpita dall’alluvione del 2 novembre 2023, le cui criticità, evidenziate dal nubifragio, restano ferite aperte.

La strada, su cui la circolazione di auto e mezzi pesanti è interrotta da 48 ore, dunque resterà off-limit per tutti i veicoli, nel tratto tra La Pusignara e la Casa Cantoniera nel Comune di Vernio almeno fino a tutta la giornata di oggi. Potrebbe riaprire domattina se i sopralluoghi previsti dovessero andare a buon fine, dichiarando cessata l’emergenza. Ieri mattina, infatti, si sono conclusi gli accertamenti dei vigili del fuoco per scongiurare che nel crollo fossero rimasti coinvolti veicoli e persone. Il materiale è stato spostato su un lato della carreggiata, verso monte, e quindi già delle prime ore del pomeriggio è potuto iniziare il lavoro delle ditte incaricate dalla Provincia, che si stanno occupando della rimozione di tutti i detriti dalla sede stradale. A seguito dell’intervento di pulizia del materiale franoso sarà più facile per i geologi, già incaricati dalla Provincia, di poter fare le valutazioni circa l’entità della frana. "In questo momento non siamo in grado di capire l’entità e la profondità del movimento franoso. Domani mattina (oggi, ndr)i geologi faranno un sopralluogo ed attente verifiche che ci consentiranno di avere un quadro più preciso della situazione per poter decidere gli eventuali provvedimenti – spiega il presidente Simone Calamai – Attendevamo la fine degli accertamenti dei vigili del fuoco per poter procedere con la pulizia della carreggiata. La speranza è quella di poter riaprire almeno una carreggiata per far scorrere il traffico a senso unico alternato, ma la sicurezza è la priorità e quindi attendiamo fiduciosi le relazioni dei geologi". Il presidente Calamai è in stretto contatto con il sindaco del Comune di Vernio, Giovanni Morganti: "Comprendo le difficoltà e i disagi della comunità di Montepiano – conclude Calamai – Stiamo lavorando per cercare di risolvere quanto prima la situazione e ripristinare almeno parzialmente la circolazione stradale".