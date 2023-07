Vallata, il futuro urbanistico deciso con i cittadini Incontri a Cantagallo, Vaiano e Vernio: le priorità

Futuro urbanistico della Valbisenzio, confronto con i cittadini sulle priorità scelte dagli abitanti: mobilità integrata e valorizzazione dell’ambiente. Gli incontri si terranno giovedì a Cantagallo, il 10 luglio a Vaiano e l’11 a Vernio. Cittadini, dunque protagonisti in vista della redazione del nuovo Piano strutturale intercomunale della Valbisenzio, atto di pianificazione territoriale fondamentale che detterà le strategie generali per i prossimi Piani operativi dei singoli Comuni. I Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo – con i tecnici progettisti e l’ufficio di piano – invitano a partecipare a tre incontri nel corso dei quali verranno presentati i risultati del questionario sulla percezione del territorio che è stato diffuso dal mese di maggio. Hanno risposto oltre 350 cittadini che hanno messo in ordine di gradimento quelle che vengono considerate le priorità: potenziamento della mobilità integrata (51,3%), valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche (48,2%), recupero delle aree sottoutilizzate nell’ottica della riduzione del consumo del suolo (42%), valorizzazione degli insediamenti esistenti e degli spazi pubblici (39,4%), potenziamento dei servizi alla persona (36,3%)

Gli incontri aperti a tutti si terranno a partire da giovedì alle 16, al Centro Visite di Cantagallo, dove ci si confronterà su ambiente ed energie rinnovabili per la transizione ecologica e sul recupero delle aree dismesse. Lunedì 10 luglio alle 16), alla Limonaia della Villa del Mulinaccio, a Vaiano, si parlerà di rischio ambientale e mobilità. Ultimo incontro martedì 11 luglio, all’ Ex Fabbrica Meucci di Vernio, sempre alle 16, per parlare di turismo e accoglienza.

I temi dei questionari rivolti ai cittadini riguardavano diversi ambiti: aree dismesse e possibilità di recupero di aree industriali non utilizzate e altre aree degradate all’interno dei tessuti urbani; energie rinnovabili e potenzialità di operare nella transizione energetica; la mobilità, come vivere lavorare e spostarsi nella Valbisenzio; il turismo, richiesta, offerta e prospettive.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini.