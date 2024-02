Valibona ha portato alla libertà. Fu una battaglia anche pratese

In Italia il 1° gennaio 1948, entra in vigore la Costituzione Italiana. Detta così sembra semplice. In realtà quella della Costituzione è una storia molto complicata, nata sotto la dittatura fascista e cresciuta con il sangue e le armi di uomini che non volevano essere sudditi ma liberi cittadini. Una libertà che in troppi non avevano mai avuto. E in tanti divennero partigiani. È dunque una storia di resistenza e di battaglie. Una di queste battaglie si combatté a Valibona, una piccola borgata a cavallo dei monti della Calvana. Oggi qualche rudere nel bosco, negli anni ’40, un paese di pastori e contadini. È l’inizio del 1944. Il regime fascista era caduto da qualche mese e Mussolini, incarcerato due mesi prima ma liberato dalle SS, aveva fondato la Repubblica di Salò. Molti italiani non ancora liberati dagli Alleati rifiutarono di tornare sotto l’oppressione fascista e scelsero, al contrario, la via dei monti. È il caso, fra tanti, di Lanciotto Ballerini. Lanciotto nasce a Campi Bisenzio nel 1911. È un comune cittadino, convinto antifascista ma obbligato ad imbracciare le armi e combattere le guerre fasciste. Nel 1935 è richiamato per combattere in Etiopia. Poi durante la Seconda Guerra Mondiale è in Jugoslavia, dove vede la determinazione dei partigiani. Pochi anni, e anche lui sarà come loro. Abbandonato l’esercito, al crollo del fascismo decide di fondare una formazione partigiana. Quella dei "Lupi Neri". Non erano in molti, persone normali con vite e lavori normali ma tenaci e determinati a conquistare la libertà. Come molti altri. Torniamo all’anno 1944. È il 3 gennaio e Lanciotto e i suoi sono da qualche giorno a Valibona; stanno recuperando le forze in attesa di spostarsi verso la zona pistoiese; alcuni sono scesi a valle per incontrare le proprie famiglie o trovare materiale utile. In quel momento sono in 17. Tra loro anche alcuni ex prigionieri slavi e un inglese. Vengono attaccati al mattino.

La battaglia dura alcune ore. Fu incendiato il fienile, oggi ristrutturato, dove si erano rifugiati Lanciotto e i suoi compagni. Muoiono 6 fascisti, tra cui il loro capo. Muoiono Lanciotto Ballerini, Giuseppe Ventroni (un sardo addetto alla mitragliatrice di cui era dotato il gruppo) e un soldato russo chiamato Vladimiro ma di cui non sapremo mai nulla; in 5 vengono catturati, i più riescono a salvarsi. Tre morti sembrano niente se pensiamo alla Seconda guerra mondiale. Ma è anche grazie a questi tre morti se oggi abbiamo i diritti costituzionali. Una piccola storia di grandi uomini liberi. Oggi, a Valibona c’è il "memoriale" dedicato a Lanciotto Ballerini e ai suoi compagni caduti. L’edificio è stato ristrutturato nel 2010 dal Comune di Calenzano e all’interno è costituito da un’ampia sala finestrata che ospita pannelli esplicativi, fotografie storiche e documenti.