Valbisenzio ostaggio delle frane. A nord garantito un passaggio ma solo per viveri e carburante: "Situazione delicata a valle"

Viabilità alternativa (e modalità di gestione) al banco di prova ieri, col primo giorno di ripresa di scuola e lavoro in Val di Bisenzio che ha mostrato tutte le criticità delle uniche due strade che consentono in questo momento un collegamento con Prato. Ha retto durante la giornata la strada che arriva a Figline dalla Collina, dove comunque attorno alle 8, orario di punta nella discesa dalla Valle verso Prato, si è verificato un completo intasamento – anche per alcune auto parcheggiate davanti al circolo di Figline, una decina, che la Municipale di Prato ha provveduto a far spostare – facendo triplicare il tempo di percorrenza fra Vaiano e Prato ai vari automobilisti che si recano al lavoro nel capoluogo. Su questa strada, dalle 15 alle 16, ieri sono stati fatti transitare – divisi in due gruppi – 25 mezzi delle aziende locali sotto scorta della Municipale. Si tratta di mezzi sotto i 35 quintali e alti oltre 2,80 metri che non possono transitare da Faltugnano. Anche oggi l’operazione sarà ripetuta, nelle fasce orarie 10.30 – 11.30 e 15.30 – 16.30.

Molto più critica la situazione su via di Faltugnano, dove proprio nell’orario di punta dei rientri un pickup è andato fuoristrada, bloccando tutta la circolazione, in attesa dell’intervento di un carroattrezzi e della rimozione. Per limitare il passaggio di auto verso Vaiano su questa direttrice, il Comune e diversi cittadini di Migliana e Schignano hanno chiesto al Comune di Prato di poter far transitare i soli residenti da via di Cerreto e Solano, partendo dalla rotonda di Figline. Proposta portata al tavolo congiunto che si è tenuto anche ieri pomeriggio a Vaiano, ma su cui il Comune di Prato ha espresso perplessità che hanno lasciato questa ipotesi in stand by.

Vista la situazione verificatasi sulle strade alternative resta alta la preoccupazione per eventuali emergenze sanitarie. Su questo argomento la Asl ha risposto alle nostre domande confermando la presenza di due ambulanze sanitarie anche la notte, una con a bordo soli volontari l’altra con l’infermiere, mentre sabato la notizia arrivata dai Comuni era della presenza a Vaiano di mezzi con medico a bordo. L’unica novità, in questa fase emergenziale, è la presenza dell’infermieristica anche di notte, mentre in caso di necessità il medico arriverà da Vernio o sull’automedica di Prato.

Per quel che riguarda l’aggiornamento sulle frane, a proposito di quella fra Montepiano e Sasseta la Provincia fa sapere che, concluse le operazioni di disgaggio e scarifica della zona di frana, è stato disposto, per motivi di pubblico interesse, la riapertura della strada ad un’unica corsia a senso unico alternato per il passaggio dei soli mezzi pesanti (esclusivamente di approvvigionamento di viveri e carburanti) scortati da automezzi delle forze dell’ordine.

Tutti coloro che avessero necessità di transitare - spiegano in una nota - sono invitati a contattare la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio al numero 0574-942432 , per ricevere assistenza nell’attraversamento. Sarà, infine, responsabilità della ditta incaricata dei lavori monitorare il versante oggetto di frana prima del passaggio di ogni mezzo sul percorso stradale durante le ore diurne.

Molto più complessa la situazione a Valle, dove anche ieri c’è stato un sopralluogo del presidente della Provincia. "Si tratta di una situazione alquanto compromessa, dal punto di vista geologico il fronte è instabile – ha dichiarato Calamai – ci sono parti che devono essere disgaggiate, per questo i lavori proseguiranno per tutta la giornata di oggi con l’intento di riuscire a liberare parti importanti della parete rocciosa che sono presenti nel punto della frana". Un’operazione, quella di disgaggio che consiste nella messa in sicurezza della parete rocciosa mediante la pulizia di volumi in equilibrio precario, attraverso l’utilizzo di leve metalliche e martinetti idraulici, che richiede massima attenzione e valutazioni precise dal punto di vista tecnico. "Gli ingegneri e i geologi stanno attuando tutte le verifiche necessarie anche per individuare la situazione migliore per ricreare le minime condizioni di transitabilità – ha proseguito il presidente Calamai – Questo è l’obiettivo e l’impegno di tutti, a partire dai tecnici e dalla ditta che in somma urgenza è stata chiamata dalla Provincia, obiettivo che, come detto, purtroppo non sarà immediato, ma richiederà del tempo".

Claudia Iozzelli