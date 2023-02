Valbisenzio, ecco gli interventi anti-alluvioni

Monitoraggio, vigilanza e manutenzione ordinaria di fiumi e torrenti per una spesa annua di 300mila euro in Valbisenzio. E’ il lavoro che svolge il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno insieme all’Unione dei Comuni e ieri, a Prato nella sede del Genio Civile, è stato presentato il bilancio delle attività dell’ultimo anno e il programma per il 2023.

Si tratta in sintesi dei lavori, già effettuati oppure programmati nei prossimi mesi, di bonifica per la prevenzione idrogeologica. Il resoconto di quanto già realizzato e i prossimi investimenti illustrati da Unione Comuni Val Bisenzio, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana

Il cosiddetto "reticolo" del bacino idrografico del Bisenzio è lungo circa 240 km e comprende i vari torrenti che arrivano al fiume da entrambi i versanti. Il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, che è attualmente presinte dell’Unione dei Comuni della Valbisenzio (Vaiano, Vernio e Cantagallo) ha ricordato l’evoluzione che c’è stata a livello istituzionale, dalla Comunità Montana di un tempo all’adesione al Consorzio di Bonifica e il sostegno dato dalla Regione per prevenire i dissesti dei torrenti e salvaguardare la popolazione a valle, cioè Prato. La contribuenza consortile per la Valbisenzio ammonta a 236mila euro e a giugnoluglio saranno emesse le cartelle del 2023 ma l’investimento annuo per la manutenzione supera i 300mila euro.

"Su 20 km del reticolo – ha detto Morganti – viene fatta la manutenzione ordinaria per 128.000 euro l’anno, poi nel 2022 gli altri interventi hanno riguardato la pulitura e restauro di numerose briglie sul Rio Gricigliana e Rio Limosina (80mila euro di spesa), su vari tratti del Bisenzio e reticolo minore (50mila euro). Altri 60mila euro sono stati investiti per manutenzioni sulle briglie del Rio Torre e Ponte del Colle e con 10.000 euro si è provveduto a ripristinare la scala di risalita per i pesci lungo il torrente Ceppeta". Il programma del 2023 è incentrato sulla prevenzione in tempi di fenomeni atmosferici sempre più estremi e per questo l’ingegner Fabio Martelli, dirigente del Genio Civile, ha evidenziato l’importanza di tutelare il territorio per evitare proprio le frane. Quest’anno la manutenzione ordinaria richiederà 347.000 euro.

La Valbisenzio però ha anche dei punti di forza: "Questo territorio – ha sottolineato Marco Bottino, presidente del Consorzio Medio Valdarno – è un esempio virtuoso in quanto non è stato devastato dalle costruzioni realizzate male e quindi non possono verificarsi eventi come quello di Ischia".

La Vallata ha anche l’opportunità di recuperare invasi di acqua: la Regione ha mappato 16.000 laghetti in Toscana e di questi 2000 funzionano e possono essere una valida risorsa anche per le aziende agricole.

Quest’anno partiranno i lavori per la sistemazione idraulica del Rio Cambiaticco, Fosso Stroscione, Fosso Noceto e Rio Pollatia; quelli per fermare il movimento franoso di Rio Tignamica e inoltre, la sponda destra del Rio Migliana. Arriveranno risorse ministeriali per la sistemazione del Rio Celle, Forrico, Serilli e Canne per una spesa di 1,5 milioni di euro. Da ricordare che gli sfalci della vegetazione hanno cadenza annuale, i diradamenti selettivi vanno in un arco temporale da 2 a 20 anni e gli interventi incidentali vengono eseguiti al bisogno.

M. Serena Quercioli