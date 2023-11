Valbisenzio

Ci sarà anche l’ex ct della Nazionale e della Fiorentina, Cesare Prandelli, a fianco degli alluvionati de La Briglia, ospite del circolo Arci La Spola d’oro, punto di coordinamento e di sosta per i volontari che in questi giorni hanno ripulito la frazione colpita dall’uragano delle scorso 2 novembre. Prandelli arriverà nella mattinata di martedì 21 novembre per visitare i luoghi devastati dall’alluvione e sostenere una raccolta fondi promossa a favore del circolo e di tutta La Briglia. Chi volesse versare un contributo può

farlo tramite l’Iban: IT70D0306938144100000001207 Causale: Alluvione La Briglia (Vaiano) – danni alla Spola d’Oro intestato all’associazione La Bisentina.