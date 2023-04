Vaiano, stasera l’incontro sul 118

Stasera si tornerà a discutere sulla questione del 118 in un incontro, alle 21, nella sala consiliare del Comune di Vaiano. La riforma del servizio 118, infatti, sta preoccupando la Valbisenzio per il numero insufficiente di mezzi di soccorso e che vede il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, in prima linea nella ricerca della soluzione minima indispensabile a tutelare la salute pubblica della propria comunità: "Spero in sviluppi positivi, dopo l’intervento del presidente della Regione, Giani che ha assicurato sostegno per il ripristino dell’ambulanza infermieristica sul territorio – spiega Bosi – per questo abbiamo organizzato un incontro sulla situazione attuale e sulle prospettive". Partecipano il sindaco di Vernio e l’assessore Roberto Ballo per il Comune di Cantagallo, il comandante della polizia municipale, e il responsabile del 118 area Firenze-Prato.