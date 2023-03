Vaiano, oggi per l’"Earth Hour" si spegne la luce al Parco Ferri

Oggi il Comune di Vaiano aderisce alla manifestazione mondiale "Earth Hour" del Wwf (nata a Sidney nel 2007, ndr): per un’ora verrà spenta simbolicamente l’illuminazione dei giardini e dell’anfiteatro del parco "Carlo Ferri" dalle 20.30 alle 21.30, per sensibilizzare al dispendio inutile di energia elettrica sia nei luoghi pubblici, ma soprattutto nelle abitazioni private dove troppo spesso tutti noi lasciamo luci accese nel nostro passaggio da una stanza all’altra, o ancora telefonini ed elettrodomestici in continua azione e movimento, senza considerare le fasce orarie di risparmio energetico. Sarà dunque un momento di riflessione su come le nostre azioni giornaliere influiscano sul risparmio energetico e di conseguenza anche sul cambiamento climatico. L’appello si estende, infatti, dal Comune a tutta la cittadinanza vaianese di "aderire all’ora di luce spenta in difesa della Terra: solo agendo insieme ce la potremo fare".