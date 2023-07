Vaiano, infermiere tutti i giorni Sull’ambulanza dal primo agosto

Dal 1° agosto, il primo soccorso in Valbisenzio sarà potenziato con l’introduzione di un mezzo di soccorso con personale infermieristico h12 su Vaiano.

Una misura che andrà ad implementare l’attività del mezzo di soccorso con medico a bordo che serve tutta la Vallata e delle due ambulanze con personale volontario presenti a Vaiano e Cantagallo.

Ecco la motivazione della scelta dell’Asl Toscana Centro che dopo la riforma del 118 varata lo scorso febbraio e oggetto di proteste dei cittadini e pressioni da parte dei Comuni interessati dai "tagli": "Valutate le particolarità territoriali della Valbisenzio, con un territorio ampio e fatto di piccole frazioni anche molto isolate, dopo aver ascoltato la voce dei tre sindaci della Vallata, l’Azienda Toscana centro decide di attivare a Vaiano, a decorrere dal primo di agosto, un mezzo di soccorso h12 con personale infermieristico a bordo, che andrà ad intervenire su tutto il territorio della Vallata e ad integrare il servizio medico h24 assegnato a Vernio, ma che offre soccorso su tutto il terriorio valbisentino, oltre alle due ambulanze h24 introdotte dalla riforma del 118 a Cantagallo e Vaiano con personale volontario. Il soccorso infermieristico verrà attivato grazie ad un potenziamento orario degli infermieri già in servizio sullo stesso territorio".

Oltre questi mezzi di soccorso disponibili in Vallata, ricordiamo anche la possibilità di attivare all’occorrenza i soccorsi della vicina Prato ed in particolare l’automedica, detta Alfa, operativa nella postazione di emergenza territoriale, all’interno della palazzina ovest dell’ex ospedale Misericordia e Dolce, in via Cavour a Prato.

A bordo dell’automedica è presente un equipaggio formato da un medico e un infermiere. La Pet (Postazione di emergenza territoriale) è attiva 24 ore su 24 e va ad integrare in caso di bisogno gli altri mezzi di soccorso presenti.

Sempre in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei tempi di soccorso, ricordiamo anche il potenziamento già avvenuto nella piana pistoiese qualche mese fa, dove, ad Agliana, dallo scorso 1° aprile l’ambulanza medicalizzata h12, con solo medico a bordo, è stata sostituita con un’automedica, con presenza sia del medico che dell’ infermiere, h24.