Vaiano, Bosi definisce le priorità dei suoi ultimi mesi in carica

Tagliando finale al mandato di Bosi, a meno di un anno dalla chiusura. La sezione locale del Pd e Sinistra Unita Val Bisenzio hanno incontrato il sindaco

per definire le priorità dei suoi ultimi mesi in carica. "La maggioranza di centrosinistra che governa Vaiano fa quattro passi avanti", affermano Roberta Roberti, segretaria

del Pd di Vaiano, e Francesca Vivarelli, coordinatrice di Sinistra Unita Val di Bisenzio. "Si è tenuto un incontro con il Pd, Sinistra Unita Val di Bisenzio e i consiglieri comunali di maggioranza da cui è nato un documento che indica con chiarezza i punti chiave da affrontare nell’ultimo anno di legislatura – sottolinea Bosi – Un lavoro di confronto che è partito dai suggerimenti raccolti dal Pd di Vaiano grazie ai percorsi partecipativi avviati lo scorso anno, dalle sollecitazioni dei consiglieri comunali e dalle richieste delle cittadinanza di cui si è fatta carico Sinistra Unita Val di Bisenzio. In campo è stato messo un nuovo metodo di ascolto, collettivo, destinato ora ad accompagnare l’ultima fase dell’amministrazione Bosi", continuano Roberti e Vivarelli. Quattro le grandi priorità individuate dalla maggioranza di centrosinistra. Come primo punto i due gruppi presenti in consiglio comunale chiedono al sindaco la revisione del progetto della pista ciclabile: "Prevede la revisione del progetto di riapertura della pista ciclabile mediante l’attivazione di un percorso di discussione aperto alla cittadinanza, a cominciare dall’ipotesi di costruzione di un secondo ponte per riportare

il percorso della ciclabile

sul tracciato originario lungofiume; in questa ottica l’attuale percorso a lato della strada provinciale potrebbe costituire uno dei collegamenti tra la parte superiore e quella inferiore della Briglia, mentre altri collegamenti saranno discussi in stretta collaborazione con la Consulta recentemente nata nella frazione". Inoltre si procederà all’individuazione, anche in collaborazione con la Regione, di un tratto di collegamento tra Camino e la strada provinciale, così da permettere una circolazione più fluida e sicura". Gli altri tre punti riguardano il rilancio del piano pluriennale di edilizia scolastica (con l’ipotesi di realizzare un nuovo polo nell’area dell’ex Sangiorgese), l’approfondimento del progetto (con valutazione dell’impatto sulla circolazione della zona) della nuova piazza Galilei, e la riqualificazione del parco Ferri.