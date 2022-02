Vaccino, il camper ferma a Poggio Le iniezioni a più di 30 bambini

Il camper dei vaccini della Regione Toscana martedì è arrivato a Poggio a Caiano per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il sindaco Francesco Puggelli, insieme all’assessore Maria Teresa Federico (nella foto), si è recato a visitare il camper alla scuola elementare "Lorenzo Il Magnifico" ed ha incontrato gli operatori sanitari e alcuni genitori presenti. Questa opportunità era stata divulgata in anticipo e tramite il servizio di prenotazione della scuola c’erano 30 richieste di somministrazione dei vaccino per bambini. A queste si sono aggiunte quelle effettuate senza prenotazione. Il personale sanitario, come per le vaccinazioni degli adulti, ha effettuato una accurata anamnesi dei piccoli pazienti prima di effettuare il vaccino. Il camper sta girando i Comuni della Toscana per sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione in età pediatrica ma l’accoglienza al momento è un po’ tiepida e il dato di Poggio a Caiano rispecchia quello di Prato: la scorsa settimana alla scuola Marcocci erano stati somministrati solo 21 vaccini.

Per il dato complessivo, a Prato al 30 gennaio risultava che il 32,8% dei bambini fra 5 e 11 anni di età aveva fatto la prima dose, per scendere all’8,6% per quanto riguarda i richiami. La prossima tappa del camper della Regione sarà il prossimo 9 marzo davanti alla scuola elementare "Lorenzo Bartolini" a Vaiano, in Valbisenzio.

M.S.Q.