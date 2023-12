Vaccinazioni anti covid. Scattano gli open day

PRATO

È pronta l’organizzazione degli Open day nei presidi sanitari della Toscana per dare un’ulteriore incremento alla campagna vaccinale 20232024 contro Covid e influenza. L’appuntamento è per giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, quando Regione Toscana e Asl hanno predisposto l’ampliamento della normale offerta dei centri di vaccinazione, estendendo gli orari di apertura di quelli già attivi nei capoluoghi di provincia e garantendo nelle zone distretto l’attivazione di almeno un punto vaccinale.

L’elenco e gli orari dei centri e dei punti di vaccinazione è consultabile sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla campagna vaccinale: https:www.regione.toscana.it-vaccinarsi-contro-il-covid-19.

A Prato, tutti i cittadini potranno rivolgersi in modalità open access semplicemente presentando al dipartimento di prevenzione di via Lavarone il 21 dicembre dalle 14 alle 18 e il 22 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.

Nelle due giornate sarà possibile vaccinarsi gratuitamente in modalità open access semplicemente accedendo ai centri. L’offerta gratuita della vaccinazione anti Covid-19, con il nuovo vaccino aggiornato, sarà rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali la vaccinazioni è raccomandata o consigliata dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre scorso. In occasione della vaccinazione anti Covid-19 verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale alle fasce di popolazione per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali (anziani e fragili). Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale e quelle presso il proprio medico di famiglia.

"La Toscana è la Regione con il più alto tasso di somministrazione in rapporto alla popolazione e la seconda in numeri assoluti, ma vogliamo assicurare una copertura ancora più alta, perché vaccinarsi resta fondamentale per sé e per gli altri", sottolinea il presidente Eugenio Giani, che invita a non abbassare mai la guardia "soprattutto tra le categorie più fragili e in questo periodo di feste in cui si moltiplicheranno le occasioni di contatto e di incontro", sottolinea l’assessore alla salute Simone Bezzini.