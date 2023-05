Usella, il Mercatino è solidale Quaranta stand agli espositori

L’edizione 2023 di "GallinGiardino" si terrà sabato 10 e domenica 11 giugno a Usella. L’appuntamento prevede anche il Mercatino della solidarietà per raccolta fondi, per cui il Comune di Cantagallo ricerca associazioni o gruppi informali di volontariato, ma anche hobbisti, produttori locali, espositori e commercianti a cui verranno assegnate le 40 postazioni fisse. Gli operatori interessati dovranno inoltrare richiesta entro il 1° giugno. Il mercatino della solidarietà ha come finalità la raccolta fondi da destinare al sostegno di progetti di valorizzazione e promozione del territorio di Cantagallo, individuati dagli uffici comunali. Pertanto agli operatori è richiesto il pagamento di un contributo minimo che sarà destinato a tali progetti, sotto la sorveglianza del Comune di Cantagallo. La quota di contributo varia a seconda della categoria dai 5 ai 30 euro. Il pagamento avverrà in contanti durante lo svolgimento della manifestazione, direttamente ai responsabili della raccolta fondi, che rilasceranno regolare ricevuta.