Usano auto come ariete Spaccata in gioielleria Bottino: oltre 50.000 euro

Sono entrati nella vetrina della gioielleria usando un’auto rubata come ariete. Hanno arraffato tutto quello che potevano (i gioielli che si trovavano sugli espositori) e sono scappati a bordo di un’altra macchina (sicuramente scura) che li stava aspettando nelle vicinanze. E’ il colpo da film che è stato messo a segno nella notte fra sabato e domenica in una gioielleria di via Matteotti, poco prima del ponte al Mercatale.

Un colpo che non si vedeva da tempo in città ma che arriva a brevissima distanza (più o meno una mezz’ora) da un furto del tutto uguale messo a segno, questa volta, a Firenze, in viale Giannotti dove i ladri hanno portato via merce e oggetti in oro per circa 100.000 euro. Il sospetto che si possa trattare della stessa banda è alto: l’auto usata per la fuga (quella scura) sarebbe la stessa ripresa sia a Firenze, sia in via Matteotti. Le indagini dei carabinieri di Prato e quelle della polizia a Firenze sono orientate in questa direzione.

Secondo quanto riferito, i ladri sarebbero entrati in azione a Prato dopo le 4,30 di notte fra sabato e domenica. Hanno lanciato l’auto rubata a tutta velocità contro la vetrina del negozio rompendola in mille pezzi. A quel punto hanno avuto pochissimi secondi a disposizione per buttare dentro ai sacchi tutto quello che c’era sugli espositori e fuggire a bordo della macchina scura guidata da un complice. Si tratterrebbe di una banda ben organizzata che in una sola notte avrebbe portato via un bottino non indifferente: centomila euro a Firenze e oltre 50.000 a Prato. La cifra esatta non è stata ancora calcolata ma i proprietari della gioielleria di via Matteotti hanno già sporto denuncia ai carabinieri.

Sono stati infatti i militari dell’Arma a intervenire la notte della spaccata facendo i primi rilievi. E’ certo che ad agire sia stata una banda di professionisti che dopo aver rubato ben due auto, ha individuato le gioiellerie da assaltare, a mezz’ora di distanza fra una spaccata e l’altra. In entrambi i casi, il colpo è andato a buon fine e la refurtiva è stata di un certo valore.

Polizia di Firenze e carabinieri di Prato stanno collaborando per risalire all’identità dei ladri. Le immagini delle telecamere di sorveglianza verranno comparate per capire se l’auto usata per la fuga sia davvero la stessa.

