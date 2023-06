"Urgente un’indagine sui flussi di mobilità"

Un comunicato stampa congiunto per puntare il dito, ancora, sulla situazione della "325" e soprattutto sulla situazione della viabilità alternativa, quella che sta più a cuore ai cittadini ma anche ai commercianti e imprenditori della Valbisenzio. Le opposizioni si sono fatte sentire dopo l’incidente di martedì quando un camion carico di gpl si è rovesciato all’altezza della Briglia restando per tutto il giorno disteso su un fianco e tagliando di fatto la Valbisenzio in due.

Il primo a prendere provvedimenti è stato il consigliere regionale di Fratelli di Italia, Alessandro Capecchi, ma già il consigliere comunale di Cantagallo, Alessandro Logli, aveva sollevato perplessità sulla sicurezza della strada. Due anni fa Logli aveva presentato un esposto in Prefettura, proprio in merito alla realizzazione della ciclabile e agli stalli di metallo piantati sulla sede stradale dove è andato a impattare il camion martedì mattina. "Da tempo richiedo un piano per ipotesi simili nella Vallata, ma non ho ottenuto alcun riscontro", ha detto Logli. "Anche in merito al dibattito sul Comune Unico, abbiamo sempre posto al centro il tema della viabilità e la riflessione se l’ipotesi di questo nuovo ente potesse veramente facilitare un intervento sul sistema della viabilità del nostro territorio, ma anche su questo abbiamo avuto pochi riscontri", gli fa eco Antonino Angelica, consigliere di Vernio.

Il responsabile regionale trasporti FdI, Matteo Mazzanti, ha chiesto "un’indagine sui flussi di mobilità nella Val di Bisenzio per trovare la soluzione più opportuno per creare un’alternativa alla viabilità e rendere più efficiente l’integrazione col trasporto ferroviario. È evidente che la maggioranza di centrosinistra in tutti questi anni è stata solo in grado di aggravare la situazione con i restringimenti di carreggiate". Infine, il consigliere provinciale Tommaso Cocci: "Ho spesso trattato, anche con atti formali, il tema dei trasporti nella nostra provincia e in particolare nella Vallata. Questo ennesimo episodio deve aprire un’attenta riflessione sula gestione della Valle del Bisenzio".