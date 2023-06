"Urban jungle, solo fuffa" Targetti va all’attacco: basta con le narrazioni

Ho letto l’appello che i tre amici Norcia, Romei e Ruggero hanno rivolto al segretario Pd Biagioni, in cui chiedono di iniziare fin da subito un percorso aperto di coalizione verso le amministrative 2024, nel solco di quello che loro definiscono il "buon governo" riferendosi in maniera diretta a chi ha amministrato Prato negli ultimi dieci anni. Mi dispiace constatare di come, con l’avvicinarsi della scadenza elettorale, sempre più persone perdano lucidità. I dieci anni di amministrazione Biffoni sono stati un totale fallimento, drogati da una ormai stucchevole narrazione del tutto scollegata dalla realtà. I pratesi, oltre a non avere neanche visto l’ombra del cantiere del tanto promesso sottopasso al Soccorso, sono stati persino costretti a subire un netto peggioramento del traffico cittadino a causa di decisioni assurde come quella del restringimento di alcune delle arterie principali. Inoltre, quello che doveva essere un meraviglioso parco dentro le mura, ha tutte le sembianze di un cantiere fermo da anni. Per non parlare degli interventi che avrebbero dovuto trasformare il Macrolotto Zero nella nostra via Tortona. A dimostrazione dell’ennesimo fallimento e di milioni di euro sprecati c’è il Mercato Coperto, aperto e chiuso nel giro di tre mesi e in fretta e furia trasformato prima in uno spazio polivalente e poi nella Fabbrica della Fuffa.

Una citazione particolare se la merita tutta la storia della forestazione urbana che, a parte qualche bel rendering, ha portato in città soltanto una lunghissima lista di termini anglossassoni che fanno figo ma che non servono a nulla: Urban Jungle, Carbon Neutral, Prato Forest City e molti altri. Nel settembre 2022, più di 12mila pratesi scelsero la proposta del Terzo Polo alle elezioni politiche. Una proposta che riuscì ad essere equidistante sia dal centrosinistra che dal centrodestra. Una proposta politica che in città, da quando Italia Viva e Azione hanno deciso di entrare in maggioranza con il Pd (a proposito cosa ci sono entrarti a fare?), non esiste più. Inutile prenderci in giro. Eppure, e lo sanno tutti, le prossime amministrative le vincerà chi saprà intercettare il voto di quei 12mila pratesi rimasti senza casa. È anche per questo che mi aspetto delle grosse novità nelle prossime settimane.

Jonathan Targetti

Blogger e Imprenditore