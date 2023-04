"Urban jungle: lo sperpero Si devono aprire gli occhi"

Sembra che il fallimento delle “urban jungle” stia diventando un trend di moda. Prato è a un passo dal seguire le orme della vicina Firenze, la cui “urban jungle” sta riscontrando una serie di problemi. Prima di Prato, la città gigliata ha avuto la brillante idea di installare piante rampicanti sulle pareti degli edifici, sostenendo che così avrebbe migliorato l’ambiente cittadino. Peccato che il progetto si sia rivelato un disastro completo, con una scia di polemiche e costi esorbitanti di manutenzione, come si sta leggendo in questi giorni sulle cronache. Il nostro sindaco Biffoni e in particolare l’assessore Barberis non hanno voluto essere da meno e hanno deciso di seguire l’esempio fiorentino, ignorando completamente il fallimento di quel progetto. Ecco perché la nostra amata Prato è destinata a diventare un’altra vittima dell’epidemia della “urban jungle”. Delle spese sostenute per studi e progettazioni, incontri vari di presunta partecipazione, comunicazione e storytelling. Da anni ormai

si spendono soldi pubblici per le giungle urbane, per il momento confinate nei recinti dei rendering. Quando prima o poi diventeranno reali si tratterà di spendere anche per la loro – costosa – manutenzione. Naturalmente, il sindaco Biffoni ha altre priorità, come il suo recente viaggio a Taiwan. Chissà quali benefici porterà alla nostra città questo tour asiatico? Probabilmente, almeno per ora, nessuno. Ma non preoccupatevi, il sindaco è sicuramente impegnato a tessere relazioni internazionali per il bene della nostra città, anziché occuparsi dei problemi concreti e reali dei cittadini. Riflettendo su questa situazione, ci chiediamo se il sogno della “urban jungle” pratese si trasformerà in un incubo reale, mentre il sindaco e l’assessore continuano a sognare ad occhi aperti. Forse dovremmo prendere le distanze da questi progetti costosi e poco pratici e concentrarci su soluzioni più efficaci e sostenibili per migliorare la qualità dell’aria e l’ambiente cittadino. Forse è giunto il momento di aprire gli occhi e riconoscere che, talvolta, le buone intenzioni sono soltanto un pretesto per sperperare denaro pubblico in progetti inutili.

Leonardo Soldi

Consigliere centrodestra

Presidente commissione

controllo e garanzia