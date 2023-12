Uno studio commerciale cerca addetto contabilità

1 IMPIEGATO CONTABILE

Uno studio commerciale di Prato sta cercando ancora un addetto alla contabilità con esperienza pregressa e pluriennale maturata nella mansione. La risorsa si occuperà nel dettaglio di attività di scritture contabili, fino alla stesura del bilancio e redazione delle dichiarazioni fiscali. Si richiede come requisito indispensabile ai fini della selezione il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale. Orario di lavoro full time o parti time a seconda delle esigenze, si propone un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.: PO-207309)