Uno sportello Cisl per denunciare

Di aggressioni al pronto soccorso di Prato, già quando il servizio si trovava al Misericordia e Dolce, se ne ricordano diverse. Alcune anche molto gravi ai danni non soltanto degli operatori sanitari, ma anche di utenti come nel caso dell’omicidio di un 72enne ucciso da una giovane italiana di origine rom. Oppure ricordiamo una rissa con cinque persone denunciate nel marzo 2014, quando un infermiere rimase ferito, mentre nell’ottobre 2015 uno straniero ferito si scagliò contro un vigilantes della sicurezza. Di episodi ce ne sono ancora, tra cui quello del luglio 2019 quando furono feriti una infermiera ed una guardia.

Intanto la direzione sanitaria ospedaliera ha attivato, sempre nell’estate 2019, due pulsanti anti-aggressione collocati nel triage del pronto soccorso. Mentre nell’aprile dello scorso anno la Cisl Fuzione pubblica ha attivato uno sportello unico - per le province di Firenze e Prato - , per tutti i professionisti della sanità, per denunciare le aggressioni subite e ricevere un supporto anche legale.

Le segnalazioni possono pervenire al numero di telefono 379-2581199, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16. E’ possibile lasciare un messaggio Whatsapp ed essere ricontattati nel più breve tempo possibile.