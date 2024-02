Uno spettacolo di teatro danza per riflettere sul disagio mentale

Focus sulla salute mentale nello spettacolo di teatro danza "Colazione in albergo. Alle origini del disagio mentale. Genesi e cura del Narciso" ideato e diretto da Giulia Fioravanti (ballerina, autrice e coreografa) in cartellone al Politeama pratese lunedì 4 marzo alle 21 (alle 10.30 riservato alle scuole). Lo spettacolo portato in scena lo scorso ottobre sempre al Politeama in occasione della Giornata mondiale della salute mentale è in collaborazione con Progetto Danza e Akre concept. Danzano: Beatrice Fattori, Nadia Maeli, Daria Di Giuseppe, Mariavittoria Bellantuono, Marina Buelli, Esperanza Valentina Otero Florez con la partecipazione di Giulia Bruschi, Giulia e Sara Pastore. Voce fuori campo di Antonino Tamburello, fondatore dell’Istituto Skinner per la psichiatria e la psicoterapia,. Disegno luci Jean Paul Carradori con i brani originali "Seghe mentali" di Matilde Rosati, cantautrice e "Circle" di Giovanni Sabia, compositore. Prevendita presso il teatro Politeama pratese: martedì, giovedì, venerdì e sabato 10.30-12.30 e 16-19; mercoledì 10.30-12,30, 0574/603758;| [email protected].