Universitari americani sulla scena del crimine

PRATO

Un pomeriggio speciale per venti studenti americani che hanno potuto vedere da vicino come opera la polizia sul fronte prevenzione e repressione. I ragazzi del campus della University of New Haven, sono stati ospiti deldella Questura di Prato, per una visita guidata davvero praticolare all’interno degli uffici della polizia scientifica, della Squadra mobile e della Squadra volante. Durante l’incontro sono state illustrate ai giovani e ai relativi accompagnatori le funzioni della Polizia, con particolare riferimento alle attività di ricezione denunce, al funzionamento della centrale operativa, ai posti di prossimità, e, soprattutto alle modalità operative degli interventi delle forze di polizia su chiamata, sia per attività di prevenzione generale, che di soccorso pubblico.Particolare interesse ha suscitato la visita dei locali del gabinetto provinciale di Polizia scientifica in cui è stata allestita una dimostrazione pratica delle attività tecniche con particolare riferimento ai rilievi sulla scena del crimine da parte della ’squadra sopralluoghi’. In conclusione gli studenti hanno incontrato gli investigatori della Mobile con i quali hanno approfondito i vari compiti di natura prettamente investigativa.