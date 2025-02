Union, tornano vittoria e sorrisi

Pronto riscatto per l’Union Basket Prato che torna alla vittoria alle Toscanini nel match contro Dukes Sansepolcro. 80-72 il risultato a favore della squadra di Paoletti e Fabbri che dopo i primi due quarti un po’ sofferti (42-43 all’intervallo di metà gara) è uscita fuori nel terzo scavando quella differenza con gli avversari che ha portato alla conquista di due punti importanti per dimenticare la bruciante sconfitta del turno precedente a San Vincenzo.

"Una bella prova di maturità e soprattutto di squadra – è il commento di coach Paoletti a fine gara -. Siamo stati bravi a non disunirci, innervosirci o spaventarci quando le cose non funzionavano. Le ampie rotazioni ci hanno dato energia importante; non è facile ruotare a dodici ma questo gruppo ha qualità morali sopra la media e ognuno è disposto a rinunciare a qualcosa per il bene della squadra".

Il tabellino: Mendico 12, Vignozzi 3, Bellandi 3, Bogani 27, Coltrinari 4, Corsi 11, Guasti 2, Lanari, Bitossi 2, Cavicchi 4, Keita, Ghiarè 12.

Massimiliano Martini