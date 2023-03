Un’esplosione di movimento Con Politeama spring dance lo spettacolo diventa doppio

Un’esplosione di corpi in movimento tutta al femminile accenderà il palcoscenico del Politeama domani alle 21 per il secondo appuntamento della rassegna Spring Dance curata da Florence Dance Festival. In scena la compagnia Kinesis Contemporary Dance diretta dal coreografo Angelo Egarese, realtà toscana dall’esperienza ultradecennale che coniuga ricerca e sperimentazione con "Ask yourself, Who’s Next?", uno spettacolo che si articola in tre diversi momenti con due produzioni targate Kinesis Cdc e un intermezzo che parla un po’ pratese. Porta infatti la firma del coreografo Francesco Mangiapane, artista cresciuto alla scuola di musical Arteinscena, la proposta della compagnia ospite Rame Dance Phylium che si esibirà in "Fragments of the woods" con le danzatrici Ylenia Ambrosino, Veronica Grasso, Francesca Vitillo. Ma prima ancora Kinesis CDC aprirà le danze della serata con una performance ispirata liberamente al celebre romanzo di Orwell La fattoria degli animali, per la regia e coreografia di Angelo Egarese con la musica di Francesco Giubasso. Un trio di danzatrici (Elena Alessia Hodor, Anna Pesetti, Francesca Piergiacomo) per Hu|Or|ME – Animal Farm che non vuole essere una descrizione del libro o un racconto audiovisivo, ma prende spunto da una domanda: un essere animale posto nella fascia dell’essere umano, prendendone il posto, si comporterebbe in egual modo o sarebbe un essere migliore?

Lo spettacolo Ask yourself, Who’s next? indaga invece sotto forma di interrogativo il senso di inadeguatezza misto alla necessità di adattamento che esprimono tre corpi danzanti (Elena Alessia Hodor, Anna Pesetti, Francesca Piergiacomo), fino a una risposta che sa di beffa. Una storia di vite ed esperienze al limite in cui tutti possono immedesimarsi. Infine, sempre al Politeama domani alle 18.30 è previsto un workshop di improvvisazione coreutica per danzatori di livello intermedio e avanzato condotto dal coreografo Egarese con il musicista Giubasso. Per assistere allo spettacolo Ask yourself, Who’s Next? il biglietto d’ingresso è di 20 euro (inclusa eventuale partecipazione al workshop), 10 euro per allievi scuole di danza e under 12. Prevendite su Ticketone, nei punti vendita Boxoffice o in teatro.