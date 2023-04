Un’asta da non perdere Gli acquerelli di Moretti per le attività della Cui

Un atto di solidarietà e di speranza, immaginato nei giorni drammatici del lockdown, trova concretezza nella mostra Prato in particolare - Giuseppe Moretti tra tecnica e passione che prevede, sabato 15 aprile, un’asta di 53 acquerelli esposti per sostenere i progetti della CUI (Cooperativa Unitaria Invalidi). La mostra, che ha il patrocinio della Provincia, è stata inaugurata ieri nella sala ovale di Palazzo Buonamici. L’asta benefica sarà battuta il 15 aprile alle 16 con la partecipazione dell’attore Francesco Ciampi. Mostra e asta nascono dal desiderio di andare oltre il dolore provocato dalla pandemia e dalla passione per Prato di Giuseppe Moretti, presidente dell’Associazione ex allievi del Buzzi e vicepresidente del Museo del Tessuto, che racconta la città con la sua raffinata tecnica del disegno ad acquerello, realizzato utilizzando la lente d’ingrandimento. Moretti ricorda bene quei giorni: le città vuote, gli appelli a rimanere in casa e la voglia di riprendere a dipingere, dopo aver ritrovato una vecchia scatola di acquerelli e qualche foglio di carta. "Avevo Prato a disposizione, bellissima e deserta - spiega Moretti - È stato così che mi sono concentrato su piccoli dettagli che fino a quel momento erano per me passati quasi inosservati".