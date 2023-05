Un’altra giornata in codice giallo

Un’altra brutta giornata sul fronte meteorologico con allarta gialla su

tutta la provincia. Dalla mezzanotte è scattato

il codice giallo per tutta la giornata di oggi. In particolare rischio giallo per il vento e le piogge sparse, anche se le previsioni parlano di precipitazioni di debole-moderata intensità su gran parte della regione, più insistenti e abbondanti sulle zone appenniniche

e in particolare sull’alto Mugello e sull’alta Valtiberina. Rinforzo dei venti di Tramontana e Grecale con raffiche

oltre 100 kmh.