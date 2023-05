Un’alleanza vincente per il distretto

Maristella Carbonin

La scuola, nel caso tutto pratese un’eccellenza come il Buzzi, gioca un ruolo da protagonista nell’economia del territorio. Se l’altro giorno abbiamo ascoltato la voce dei giovani in cerca di occupazione, oggi facciamo parlare i numeri. E i numeri dicono che il 90% di chi ha frequentato il corso di formazione organizzato al Buzzi assieme a Manpower ora lavora. Ha un contratto fisso. Filatori e tessitori appena formati e subito messi all’opera da un distretto affamato di manodopera specializzata. Ed ecco che la scuola, con questi corsi gratuiti, riesce a dare una doppia risposta: ai giovani e meno giovani (non c’è un limite d’età per frequentare i corsi) e alle aziende del distretto.