"Una vittoria per tutta la città" E ora si pensa a potenziare il 118

"Questo ospedale avrà due nomi, quello storico Santo Stefano, e quello di oggi, che parla al cuore e al sentimento di ognuno di noi, in onore di Luigi Biancalani, due nomi che insieme parleranno alla città". Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha aperto la cerimonia della simbolica posa della prima pietra dell’ampliamento del Santo Stefano. "Con questo intervento potenziamo l’ospedale inaugurato dieci anni fa, ampliando i posti letto ma offrendo nuovi spazi per attività ambulatoriali e day hospital oncologico, accrescendo i servizi offerti alla cittadinanza".

Nello scacchiere del potenziamento questa è sicuramente una delle operazioni più attese: intanto Giani che ha ricordato di aver sistemato il caso 118 Vaiano con l’attivazione da oggi dell’infermiere h12 sull’ambulanza, tra le righe ha già dato il via libera per l’infermiere h24 anche per Montemurlo a partire da settembre. Per il sindaco Biffoni si tratta di "una vittoria per la città, un obiettivo al quale si è giunti grazie ad un lavoro corale e di tanti. Per questo ringrazio l’ex sottosegretario Luca Lotti e l’onorevole Antonello Giacomelli, perché è grazie alla determinazione del Comune e al loro impegno se siamo riusciti a ottenere il finanziamento che ha messo in condizione la Regione di attivare l’ investimento". Al sottodimensionamento del Santo Stefano invece di fare tanti discorsi "si è passati ai fatti. Oggi diamo una risposta alla città", chiosa Biffoni. Ricordiamo che dei 25 milioni di euro, i primi ad essere stati stanziati sono i 10 milioni del Cipe a cui si aggiungono i quasi 9 milioni ex articolo 20 e i 6,6 di fondi Asl. A ricordare la genesi dell’operazione ci pensa Giacomelli che, insieme a Biancalani nel 2016 assessore alla sanità, decise "di rompere il tabù dell’ospedale e sull’esigenza di potenziarlo. E sfidati ad ottenere le risorse abbiamo ottenuto dal Cipe il finanziamento di 10 milioni grazie a Lotti. Dedicare la palazzina a Luigi significa premiare una vita spesa nel servizio con l’idea che sia una risposta per la città".

Per l’assessore regionale al Diritto alla salute, Simone Bezzini, "questo investimento porterà miglioramenti agli abitanti di tutto il bacino pratese. La struttura potenzierà la sanità pratese a vantaggio anche di chi non abita in questa parte di Toscana". Soddisfazione dal direttore generale Asl, Paolo Morello Marchese, arrivato al capolinea della sua esperienza ed in procinto, dal primo settembre, di ritornare alla guida del Meyer.

"Prato è una città in continua evoluzione e crescita e noi cresciamo con i nostri servizi con lei. Con la nuova palazzina si potrà ampliare e migliorare il pronto soccorso, l’area ambulatoriale e di day service, incrementare i posti letto, in particolare quelli dell’area medica, e costituire un punto integrato di diagnosi e cura della rete oncologica toscana". E Morello ricorda che "per noi questa palazzina, nella parte dedicata ai servizi oncologici, sarà legata al ricordo dell’oncologo, Angelo Di Leo, che ci ha lasciati nel 2021. Il suo progetto continuerà nel piano dedicato all’oncologia soprattutto per la parte di laboratorio e di ricerca avanzata".

Tra i presenti sindaci e politici, come Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd e l’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti. Quest’ultima se da un parte si dice favorevole all’intitolazione dell’edificio a Biancalani e ritiene positiva la partenza dei lavori, dall’altra definisce l’operazione "toppa, tardiva per di più, alle carenze strutturali del nuovo ospedale che, al contrario quanto promise la giunta Pd, si è dimostrato insufficiente rispetto alle esigenze di Prato. Come Forza Italia, siamo sempre stati contrari alla demolizione del Misericordia e Dolce, purtroppo i risultati si sono visti e a farne le spese sono stati i cittadini".

Sara Bessi