Una vita passata sul palcoscenico L’addio commosso a Mario Maggesi

E’ morto Mario Maggesi, anima della Rivista e del teatro amatoriale. A 89 anni si è spento dopo una lunga malattia che negli ultimi anni lo aveva allontanato dal palcoscenico. Paglietta ah honorem, le sue performance teatrali sono state per decenni pilastro della Rivista del Buzzi e degli spettacoli messi in scena da Camici miei.

"Impossibile non voler bene a Mario. Per me era come uno zio, per i più giovani un nonno, era sempre allegro, sempre presente in teatro. Lo spettacolo senza di lui non sarebbe stato lo stesso", ricorda con affetto Gabriele Villoresi, presidente delle Pagliette. A Mario Maggesi piaceva recitare tanto che nella sua vita non sono mancate le occasioni di comparire in qualche pellicola cinematografica, come ad esempio i film "Caino e Caino" di Alessandro Benvenuti o, più di recente, "Cenci in Cina" di Marco Limberti. Ma è stato soprattutto protagonista delle varie edizioni della Rivista fino al 2017 e degli spettacoli messi in scena da Camici miei, la compagnia tutta pratese impegnata in rappresentazioni di beneficenza. L’ultimo monologo è andato in scena nel 2017 durante lo spettacolo "70 mi dà tanto": la Rivista delle Pagliette tra tradizione e innovazione per il 70esimo della Rivista e per il 130esimo del Buzzi.

"Lui sapeva qualsiasi cosa, a Mario si poteva chiedere qualsiasi informazioni su film e attori, sicuri di ricevere la risposta", racconta Villoresi. "Se volevi scegliere un film da ridere oppure di altro genere? Bastava chiedere e lui ti consigliava il meglio. La sua presenza è sempre stata ben gradita da tutti, aveva già 84 anni quando nel 2017 recitò per la Rivista, un monologo che portò in scena. Eravamo tutti felici che ci fosse, era sempre disponibile per qualche parte. Il teatro era la sua vera passione. Quando veniva per le prove era una certezza, se non c’era si sentiva la sua assenza non solo come attore, ma prima di tutto come persona". Impiegato dell’Ufficio imposte, Maggesi era un volto molto conosciuto in città non solo per la sua attività di attore amatoriale. Il funerale si è tenuto ieri nella cappella della Misericordia in via Convenevole.

Si.Bi.