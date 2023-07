Una telefonata al 112 contro il caldo

L’Asl Toscana Centro attua un piano operativo per dare una risposta efficace all’emergenza calore, all’indomani della circolare del Ministero della Salute e delle indicazioni della Regione. Si chiama "Progetto di intervento per fronteggiare l’emergenza caldo" e sarà operativo dal 24 luglio: da allora i cittadini potranno rivolgersi al numero unico dell’emergenza 112 dalle 8 alle 20 7 giorni su 7 per esprimere il proprio bisogno ad un team dedicato (medici e operatori tecnici) che potrà disporre l’attivazione delle cure e dell’assistenza a domicilio. "Fin da giugno - spiega il presidente della Toscana, Eugenio Giani - abbiamo inviato indicazioni, linee guida e consigli per contrastare, con comportamenti attenti, i rischi legati al caldo: le abbiamo inviate, pensando a fragili ed anziani, alle aziende sanitarie e alle aziende di promozione sociale ma anche a sindacati, associazioni di categoria e datori. Quanto a servizi territoriali e pronto soccorsi non si sono fatti trovare impreparati dall’emergenza di questi giorni: in Toscana il ’codice calore’ sollecitato dal Ministero esiste di fatto da tempo ed ora, per favorire l’assistenza domiciliare, abbiamo potenziato il servizio di guardia medica". Il team assistenziale attiverà i necessari interventi a domicilio, soprattutto agli anziani e ai più fragili, evitando il ricorso, anche improprio, al pronto soccorso.