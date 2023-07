Una stretta sulle liste d’attesa

Appropriatezza nelle prescrizioni di prime visite e controlli diagnostici per snellire al meglio le liste d’attesa. L’indicazione è stata fornita dall’accordo aziendale 2023 della medicina generale, siglato tra Asl Centro e rappresentanti sindacali dei medici, a seguito delle linee indicate da una delibera di giunta regionale del 10 luglio. Regione e Asl centro pongono entrambe l’attenzione su una corretta e appropriata domanda di prestazioni, aumentata notevolmente negli ultimi anni e che non rispecchia l’incremento atteso. "L’incremento di richieste di prestazioni specialistiche e diagnostiche registrato in Toscana supera il 25%, superiore all’incremento atteso a seguito dell’invecchiamento della popolazione", afferma il presidente di Regione Eugenio Giani.

"I medici di medicina generale sono in prima linea e, assieme ai loro pazienti, affrontano spesso la difficoltà a trovare corrispondenza tra prescrizione di visite e prenotazione in tempi adeguati - dice il segretario regionale Fimmg, Niccolò Biancalani - Abbiamo condiviso un accordo che impegna noi medici di famiglia a monitorare e prestare più attenzione alla prescrizione differenziata di prime visite e di controlli e ad indicare appropriatamente il grado di priorità".