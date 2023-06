Una start-up pratese scelta da Genova come modello innovativo di promozione territoriale

Prato, 22 giugno 2023 – Una attività pratese è stata scelta dal comune di Genova come modello di innovazione per mettere in risalto le realtà del settore turistico e sportivo della Liguria attente alla sostenibilità e al benessere delle persone e del pianeta. Si tratta di 'Moebeus', start-up innovativa specializzata in sostenibilità, circolarità e blockchain, che offre alle aziende consulenza e percorsi personalizzati. Attraverso la piattaforma digitale 'Tour4Blue', la società benefit, guidata da Elisa Bologni (Ceo), Emiliano Sparacino (Cto), Cristina Agostinelli (project manager) e Alessia Rossi (consulente di sostenibilità), ha ideato un vero e proprio portale per il turismo sostenibile (www.tour4blue.it), grazie al quale Genova e la sua costa potranno contare su una mappatura di servizi e prodotti sostenibili a disposizione di turisti e cittadini.

Le singole attività liguri sono state caricate sul portale a seguito dell'analisi qualitativa della loro sostenibilità. Moebeus è andata a valutare quali delle 50 buone pratiche di sostenibilità vengano portate avanti dalle singole imprese e società sportive, per poi comunicarle on line a cittadini e turisti. Le categorie prese in esame sono nove e vanno dalla gestione dei rifiuti alla riduzione delle emissioni, dall’etica sociale ai prodotti ecosostenibili. “Abbiamo selezionato realtà che hanno adottato buone pratiche rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu - spiega Emiliano Sparacino, Cto di Moebeus - e abbiamo inserito queste azioni sostenibili nel nostro programma BeCircular. Il software, realizzato in collaborazione con l’università di Siena, ha elaborato il materiale e restituito la mappa di sostenibilità delle singole organizzazioni”, conclude Sparacino. "L’obiettivo generale – aggiunge Elisa Bologni, Ceo di Moebeus - è quello di potenziare i servizi e i prodotti costieri del territorio in chiave sostenibile e accrescere la consapevolezza responsabile di tutte le persone coinvolte”.

Tour4Blue sarà consultabile on line o direttamente all’Innovation Village di Genova dal 24 giugno al 2 luglio. Il portale è stato infatti scelto come una delle nove soluzioni per la tutela del mare e dell'ambiente nell'ambito del progetto 'Blue District'. La piattaforma sarà a disposizione di tutti i turisti desiderosi di visitare località di mare svolgendo attività in modo responsabile. Inoltre attraverso un tavolo interattivo, 'TaBi', dell'azienda genovese Spx Lab, gli stessi visitatori dell'Innovation Village di Genova potranno conoscere i 17 obiettivi sostenibili dell'agenda 2030 dell'Onu. Ricordiamo che il progetto ‘Blue District’ del Comune di Genova è realizzato col sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige.