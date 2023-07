Una spaccata tira l’altra Via sigarette e cellulare

Un’altra spaccata durante la notte. Un’altra vetrata infranta con un tombino. Questa volta è accaduto al bar "Orgiu" di via Roma. Secondo quanto riferito, l’allarme è scattato poco prima delle tre di notte quando un ladro solitario – come si vede dalle telecamere di sicurezza – ha spaccato la porta di ingresso del locale con una grata sradicata dal marciapiede. Il balordo è entrato nel bar e si è diretto verso la cassa dove ha arraffato quel poco che poteva: alcune stecche di sigarette e il telefono cellulare del bar. Poi è scappato senza lasciare tracce. Non è chiaro se avesse un complice fuori ad attenderlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e il proprietario. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per tentare di risalire all’identità del ladro. I militari hanno trovato la grata che è stata usata per rompere la vetrata. Grata che era stata staccata dal marciapiede.

Non è la prima volta che il bar Orgiu subisce una spaccata del genere. Prima del cambio di proprietà, avvenuto nel 2017 (il bar è passato a una gestione cinese, la stessa del Magnolfi), il locale ha subito diverse spaccate, sempre con le stesse modalità. Negli ultimi anni ci sono stati dei furti ma mai raid notturni con le vetrate infrante.

La spaccata di via Roma, arriva a pochi giorni di distanza da quella messa a segno la scorsa settimana al ristorante "Fancy King" di via Valentini. Anche in quel caso alcuni balordi hanno infranto le due porte di ingresso usando un tombino. Una volta dentro hanno rubato solo i pochi spiccioli del fondo cassa per poi fuggire senza lasciare tracce. E’ chiaro che si tratti di balordi che compiono questi piccoli furti per racimolare pochi spiccioli o le poche cosa che ci sono da rubare in locali e ristoranti. L’amarezza che resta ai proprietari per i danni da ripagare però è tanta. "Questa zona è diventata invivibile – aveva detto uno dei proprietari del Fancy King, Leonardo Fabrizi riferendosi a via Valentini – Abbiamo l’allarme e una telecamere interna, più di così non sappiamo che cosa fare. E’ impossibile difendersi. La notte passa di tutto, gente di ogni tipo. Le forze dell’ordine fanno il possibile ma non basta mai". Al Fancy King è stata la seconda spaccata da dicembre.

L.N.