Una sfilata chiude l’anno scolastico Gli studenti come stilisti di moda

Una sfilata di moda autoprodotta dove tante "professionalità" si incontrano. Il progetto "La journée de la mode" è nato dall’idea di Sonia Rovito, professoressa di francese, insieme alla collega Paola Spagnesi della scuola media "Il Pontormo" di Carmignano.

Le classi che hanno allestito la sfilata come gruppo interdisciplinare sono la 2A, 2D e 2E. "Quest’anno a livello linguistico – spiega la professoressa Rovito – abbiamo studiato i vestiti e la Francia è la capitale della moda, quindi ho chiesto agli alunni di creare uno staff: i presentatori in lingua francese, gli indossatori, i grafici per gli inviti, saper scegliere video e musica, realizzare dei capi di abbigliamento partendo dal riciclo e che potessero trasmettere tematiche civiche". Sono nate così magliette con le buste Ikea riadattate, abiti con i sacchi di juta, gonne fatte con i ritagli di giornale e tappi di bottiglia, cappelli di paglia arcobaleno: i ragazzi e le ragazze hanno dato libero sfogo alla fantasia come veri creatori di moda e accessori. I diritti civili hanno toccato tanti temi, non solo con gli abiti ma anche col trucco: la violenza contro le donne, i diritti Lgbt, il diritto al lavoro sicuro e la lotta al razzismo. Ogni classe ha sviluppato un tema e forte è stato il coinvolgimento degli studenti stranieri, come cinesi e sudamericani. Le ragazze più abili col trucco e parrucco hanno sistemato le compagne rendendole delle vere "mannequins" ma pure i ragazzi come indossatori hanno fatto la loro figura. Un gruppo di terza media è stato coinvolto nella composizione della giuria che per ogni sfilata ha redatto una scheda tecnica di valutazione. Altre insegnanti hanno collaborato nelle varie fasi organizzative della sfilata che si è svolta ieri mattina nella biblioteca scolastica alla presenza del dirigente, il professor Luca Borgioli.

Uno studente di nazionalità cinese ha realizzato graficamente gli inviti, tutti personalizzati. La professoressa Rovito ha creduto molto nelle capacità dei suoi studenti, usciti dal periodo della "didattica a distanza" che aveva impedito ogni possibilità di lavoro in gruppo: "Ognuno ha dato il massimo nel settore in cui si sentiva più competente e il messaggio che deve arrivare è l’importanza di saper lavorare in squadra. Tre sfilate durano mezz’ora ma dietro a quella mezz’ora ci sono ore di lavoro. E questo accade anche nelle sfilate delle grandi case di moda. Per loro ci sarà una valutazione linguistica ma anche di educazione civica".

M. Serena Quercioli