Una serata sulla teoria della relatività

Sarà recuperata giovedì 23 novembre come sempre alle 21.30 la serata sulla relatività e la materia oscura rimandata il 9 novembre a causa dell’allerta meteo. I problemi ancora aperti e il tentativo di andare oltre attraverso “un rivoluzionario approccio classico” al concetto di spazio, descritto come fluido dilatante, un approccio derivante da anni di indagini sono i temi della serata che si svolge al Museo Italiano di Scienze Planetarie. Relatore Marco Fedi, pratese ed attualmente dirigente scolastico, che negli ultimi otto anni si è occupato di una reinterpretazione della relatività da un punto di vista fluidodinamico con un focus sulla natura e sul ruolo di materia ed energia oscure, collaborando con fisici di vari Paesi, tenendo conferenze in Italia e all’estero e pubblicando articoli scientifici. Nel marzo 2023 è stato invitato a prender parte al simposio mondiale sulla materia oscura che si è svolto all’università di Los Angeles (UCLA). Ingresso libero, gradita prenotazione al 3311679048.