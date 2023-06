Una serata per il centro La Nara

Al Golf club Le Pavoniere conviviale del Lions club Malaparte presieduto da Paolo Scannerini a favore del Centro antiviolenza La Nara di Prato. Sono stati presenti alla serata l’assessore Flora Leoni, la presidente del Centro Francesca Ranaldi e il comandante dei carabinieri del Comando provinciale di Prato Francesco Zamponi. Durante la conviviale, il cui ricavato andrà a favore del Centro antiviolenza La Nara per la costituzione e l’allestimento di una stanza ludica destinata ai bambini delle donne ospitate in residenza protetta, si è parlato di prevenzione e su come la violenza viene affrontata al Centro. Ricordiamo che La Nara è attivo in città fin dal lontano 1997, impegnato nella tutela delle donne e minori, nella prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza di genere.

Durante la serata le socie del Lions club Malaparte hanno letto alcune poesie di Alda Merini e di Frida Kahlo sui temi legati alla donna.