Una serata dedicata a Nello Santi "Le mani sulla città" 60 anni dopo

C’era una volta un grande produttore cinematografico. Si chiamava Nello Santi. Era nato nel 1918 a Portoferraio ma trasferitosi subito nella città di origine della sua famiglia; Prato, nella casa di via Bologna. E Santi è uno dei talenti pratesi così poco ricordati, nonostante abbia prodotto alcuni dei capolavori del cinema italiano, con la sua casa di produzione. La lista dei film prodotti dalla sua Galatea Film è da manuale di storia del cinema. Tanto per citarne solo alcuni: "Il bell’Antonio" e "La viaccia" di Mauro Bolognini", "Fantasmi a Roma" di Antonio Pietrangeli, "L’avventura" di Michelangelo Antonioni, "I basilischi" di Lina Wertmuller, "Divorzio all’italiana" di Pietro Germi, "Salvatore Giuliano" di Francesco Rosi, "Italiani brava gente" di Giuseppe De Santis. Anche coproduzioni i internazionali come "Austerlitz" di Abel Gance, "La carrozza d’oro" di Jean Renoir. Ma c’è un film su tutti che ha fatto il giro del mondo, osannato ovunque; "Le mani sulla città" sempre di Francesco Rosi che tornerà sul grande schermo del Castello dell’imperatore domani, venerdì 21 luglio alle 21.30 ad ingresso libero. Omaggio al pratese illustre che nel corso della sua lunga carriera che a partire dal 1952 ha prodotto oltre sessanta film conquistando premi, in ogni festival del cinema, da Cannes a Venezia, da Locarno a Bruxelles, inventando persino un genere cinematografico che vanta numerosi fans come il "peplum", ovvero film mitologico molto in voga negli anni Cinquanta. Tutto cominciò con titoli come "Ercole" e "Ercole e la regina di Lydia". Il suo amore per la città di origine lo porterà a produrre il film con le pagliette del Buzzi nel 1985, "Mai con le donne". Nello Santi, Lionello all’anagrafe, è stato un "uomo di cinema" che non solo ha prodotto, ma anche venduto all’estero oltre cento film, esportando la nostra cultura. Da ricordare anche le sue produzioni per il piccolo schermo come "La famiglia Benvenuti" , indimenticabile serie tv con Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri. Il suo prestigio nel mondo del cinema, lo porterà ad occupare il ruolo di presidente di Cinecittà per cinque anni a partire dal 1972. Nello Santi muore il 10 dicembre 1995 a Roma. E adesso la sua città lo ricorda con "Le mani sulla città", Leone d’oro a Venezia nel 1963, film di impegno civile, terribilmente attuale a sessant’anni dalla sua uscita, grazie anche ad una superba interpretazione di Rod Steiger.

Federico Berti