Una scia di violenza lunga un mese Rapine e un agguato su commissione

Una scia di violenza lunga un mese. Un mese fatto di aggressioni, rapine e un agguato su commissione. Si parte dall’8 febbraio, quando un’aziana è stata stordita in casa a San Giorgio a Colonica da ladri senza scrupoli che l’hanno costretta a ricorrere all’ospedale per lo choc. Un’altra, qualche ora dopo, è stata addirittura minacciata col punteruolo in casa dai rapinatori, nel quartiere della Pietà.

Proprio alla Pietà un altro episodio gravissimo, ovvero la violenta aggressione a Martina Mucci, colpita più volte al volto e alla testa, nella notte fra il 21 e il 22 febbraio, con pugni e un coltello (probabilmente) con lo scopo di sfregiarla. Gli inquirenti pensano ad un agguato su commissione, eseguito con violenza e freddezza davanti alla porta di casa mentre lei stava rientrando dal lavoro.

Il 28 febbraio invece, a Poggio a Caiano, un’altra anziana è stata di nuovo stordita con lo spray da ladri che puntavano a soldi e gioielli, fatti sparire da casa. Dopo poche ore una coppia è stata invece rapinata di un Rolex da 20mila euro, sempre a Poggio a Caiano.

Infine l’aggressione di via Ciabatti: una donna è stata gravemente ferita al collo in casa e poi si è trascinata in strada per chiedere aiuto. Il presunto aggressore è stato fermato a Brescia dopo la fuga.