Una sala prove allo Spazio Giovani

Sala prove allo Spazio Giovani di Comeana. Il progetto del Comune di Carmignano risale al 2022 e prevede la realizzazione di una sala, accessibile anche ai disabili, che sarà insonorizzata e hi-tech con apparecchiature informatiche audio, video e musicali. La sala potrà essere utilizzata da gruppi o singoli per prove musicali o video, senza arrecare disturbo né ai frequentatori degli altri servizi dello Spazio Giovani né a vicinato. Il progetto ha ottenuto un contributo di 15mila euro del Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito del bando per le iniziative di promozione culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Il progetto nasce, infatti, per sviluppare la coesione sociale. Inoltre, sul territorio sarebbe la prima con queste dotazioni tecnologiche. Il costo complessivo si aggira sui 50mila euro.