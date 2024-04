Una raccolta fondi per via Mazzini: "Aiutateci a riqualificare la strada"

Una raccolta fondi online per far rifiorire via Mazzini. E’ quella promossa dall’artista Lauraballa che ha da poco iniziato con la sua opera di restyling delle saracinesche abbassate di via Mazzini per valorizzare attraverso l’arte una delle principali strade di accesso al centro storico ormai impoverita di negozi e attività. Purtroppo, tutto ciò ha un costo. "Benché si tratti di lavoro volontario – precisa Lauraballa – donato con piacere alla comunità, tra la progettazione e i prodotti per pulire le serrande abbandonate e la pittura specifica per il metallo, una ventina di serrande richiederanno almeno tremila euro di materiali ed è giusto che ciascuno contribuisca. Questo, infatti, è lo spirito: c’è chi dipinge, c’è il vicino che aiuta con la ramazza, ma se si crede al progetto si può contribuire anche con una piccola donazione". Per ricambiare la solidarietà dei pratesi, e non solo, che vorranno donare Lauraballa offrirà delle sue opere. In particolare l’artista offre poster digitali di diverso formato per donazioni da 5-10 euro, oppure acquerelli di diverse dimensioni per i contributi da 25, 50, 100 euro". Le donazioni si possono effettuare sul sito https://buonacausa.org/cause/arte-sulle-serrande-chiuse-contro-il-degrado.

In pochi giorni la cifra raggiunta è di 175 euro, ora si spera che arrivino a 3000. "Voglio trasformare via Mazzini a Prato – si legge nella descrizione della raccolta fondi – in una galleria d’arte a cielo aperto dipingendo e facendo dipingere le serrande dei locali chiusi. Laddove c’è arte arriva il rispetto: è un modo molto semplice non solo per abbattere il senso di abbandono, ma anche per rendere realmente più sicuri i luoghi e restituire la città a chi desidera viverla serenamente". Lo studio artistico di Lauraballa si trova proprio nella centralissima via Mazzini e come dice lei: "Quello che sto facendo è un regalo alla mia città negli ultimi anni, e soprattutto in seguito alla pandemia, moltissimi locali del centro storico e di via Mazzini sono rimasti sfitti e la sensazione è di abbandono e degrado".

Monica Bianconi