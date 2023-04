Una Pasqua culturale Tra arte e archeologia

Carmignano offre un programma ricco di iniziative per le festività pasquali per tutte le età. Oggi e domani dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, a Seano, la Casa Studio Quinto Martini, in via Baccheretana 306, effettuerà una apertura straordinaria al pubblico per vedere le opere più importanti di Quinto Martini.

L’ingresso e le visite sono gratuite e i posti sono limitati. Prenotazioni obbligatorie al 338 6335362 mercoledì, giovedì e venerdì in orario 10-17.

Domani, dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, si potrà visitare il Tumulo etrusco di Montefortini, a Comeana, in via Garibaldi 43. L’ ingresso è gratuito. Lunedì 10 dalle 15,30 in poi, sempre alla Casa Studio Quinto Martini, ci sarà ‘La festa del GiocOvo’, una serie di giochi semplici della tradizione sul tema dell’uovo. I bambini sono invitati a portare un uovo sodo.

L’ iniziativa è a cura dell’Associazione culturale Parco Museo Q.Martini. Lunedì 10 aprile alle 16, ad Artimino, ‘Pasquetta alla Necropoli etrusca di Prato Rossello’. Una visita speciale alla Necropoli: un sentiero piacevole nella macchia mediterranea, ai piedi della maestosa villa medicea La Ferdinanda. Al termine i partecipanti, se lo vorranno, potranno visitare il Museo Archeologico (incluso nel costo) guidati dagli archeologi.

Il ritrovo è alle 16 in piazza San Carlo davanti al Museo. Il percorso e la visita alla Necropoli di Prato Rosello durerà 1 ora e 45 minuti; mentre la visita al Museo 1 ora. L’ iniziativa è per tutti, muniti di scarpe comode e borraccia. No passeggini. Il costo è di 5 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro le 13 di sabato 8 aprile alla mail [email protected], oppure per telefono 055 8718124. Info Point ufficio informazioni turistiche Pro Loco Carmignano.

Caterina Cappellini