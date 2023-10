Una notte al Museo tra arte e musica

Domani dalle 18 alle 24 è prevista una serata di apertura straordinaria al Centro Pecci: il fil rouge è "E se ci entrassi dentro?", un invito ai pratesi e non per scoprire il museo di viale della Repubblica. Sarà possibile visitare tutte le mostre in corso el a serata sarà arricchita da un programma di performance e musica sperimentale realizzato con Kinkaleri, NUB Project Space e OOH-sounds. Il programma di live, diffuso nel corso della serata e in vari spazi del Pecci, si apre con i concerti della musicista elettronica e sound artist Jessica Ekomane e del compositore berlinese Konrad Sprenger, a cura di OOH-sounds e NUB Project Space. Chiude l’appuntamento la performance site specific della formazione Young Boy Dancing Group, presentata nel progetto "Body To Be" a cura di Kinkaleri.(ingresso con biglietto mostre, inclusi incontri, concerti e performance: intero 10 euro ridotto 7 euro). Dalle 18 alle 19 incontro con Lina Pallotta (foto), un’opportunità unica per tutti gli appassionati di fotografia. Dalle 19.30 alle 19.45 "Chiara Fumai reads Valerie Solanas", appuntamento con il direttore Stefano Collicelli Cagol per scoprire un’opera iconica di Chiara Fumai. Dalle 19 alle 24 apertura straordinaria delle mostre "Diego Marcon. Glassa", "Lina Pallotta: Volemo vedermi negli occhi" ed "Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci".