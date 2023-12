Una messa in ricordo di Leonardo Martini che a 46 anni, il 21 dicembre del 2003, fu ucciso dopo una brutale aggressione a colpi di coltello da parte di un cinese nella sede della Guido Monaco. Si uniscono al ricordo i compagni delle elementari di Seano compagni di scuola ma anche di vita guidati dal loro maestro, Mistretta, che ancora oggi descrive Leonardo come un bambino buono, sempre disposto accettare tutte le sfide che si presentavano nel suo percorso e proprio lui lo sa bene essendo stato sempre presente nella sua vita accompagnando tutte le tappe importanti dal matrimonio alla nascita del figlio. "Aggiungo i compagni della 3C delle scuole medie di Carmignano che hanno dimostrato in quei giorni una grande vicinanza alla mia famiglia - dice la sorella Nicoletta - Tutti saranno i benvenuti alla messa in ricordo di Leonardo". L’appuntamento è per oggi alle 18 alla Pieve di Colle a Buggiano.