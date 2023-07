Una lunga scia di violenze e furti

L’accoltellamento di via Roma

è solo l’ultimo di una serie di episodi che hanno generato allarme tra i residenti del centro città nell’ultimo mese e mezzo. La lista è lunga e comincia in via Valentini: lo scorso 22 maggio un 50enne marocchino ha accoltellato un connazionale, provocandogli gravissime ferite, per futili motivi. Da lì, l’escalation: il 7 giugno un altro marocchino ha colpito al volto con un bicchiere un connazionale in piazza del Comune, dunque in pieno centro storico. Sette giorni dopo, il 15 giugno, in via Magnolfi c’è stata una rissa furibonda tra stranieri in mezzo ai passanti e solo due giorni dopo, in via Frascati, un marocchino ha accoltellato

a colpi di machete un connazionale. Era un sabato pomeriggio. Il giorno dopo invece, domenica 18 giugno, uno straniero ha spaccato la vetrina dell’edicola di piazza Duomo in pieno giorno, intorno alle 17. Il 22 giugno un’anziana è stata aggredita in via Vannucchi, mentre sabato 24 una coppia

è stata derubata in via Strozzi. Qualche giorno fa infine l’aggressione punitiva alla passerella per le piazze dello spaccio.

F.S.