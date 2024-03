"Una galleria paramassi. E collegamento con l’A1"

E’ stato sul luogo della frana, Marco Morelli, "coinvolto informalmente" insieme ai colleghi della Fondazione Parsec a cui fa capo l’Istituto Geofisico Toscano. Geologo esperto e soprattutto uno dei più grandi conoscitori della zona, avendo collaborato con la Provincia alla stesura della mappa di rischio idrogeologico, ormai diversi anni fa, a lui abbiamo chiesto "lumi" sulla situazione che sta tenendo isolata la Val di Bisenzio da venerdì sera, con un problema stavolta enorme ma che si è presentato con episodi più o meno importanti nel corso della storia della strada maledetta.

"Una situazione complessa – spiega Morelli – che richiede un’analisi in tre parti. La prima riguarda la prevenzione: va fatta, ma i Comuni e le Province, svuotate quest’ultime di risorse e personale, non possono farla, non ci sono i soldi e lo Stato non investe. Le reti paramassi, ad esempio, andrebbero svuotate ogni due o tre anni per garantirne la longevità ed evitare che il peso del materiale raccolto ne allenti la presa. Si parla di cifre consistenti, che i Comuni non hanno. Quindi, indipendentemente da chi governa, è un’operazione impossibile".

La seconda parte della sua analisi Morelli la dedica alla strada: "Conosco bene quella zona, l’ho studiata, è fragilissima. Già dalla documentazione storica che abbiamo, sappiamo che frane e cadute massi ci sono state regolarmente. Inevitabile, visto che tutta l’area è fondata su cumuli di detriti. Crediamo che circa 25mila anni fa dal monte Le Coste si sia staccata una megafrana su cui ora poggiano parte di Popigliano, Meretto, Camino. L’idea è determinata dal fatto che a Meretto abbiamo trovato reperti di origine umana di quell’epoca (quindi vuol dire che l’area esisteva già ed era abitata) come abbiamo trovato reperti di tipo lacustre. Il Bisenzio poi ha scavato e ripreso il suo corso. Probabilmente quando si scavò per allargare la strada sarebbe stato meglio intervenire da un’altra parte. La situazione, adesso, è di una portata enorme: chi dovrà decidere sul da farsi dovrà prendersi una grossa responsabilità. Avevamo pensato a un Bailey che collegasse Camino, ma l’immissione poi sulla Sr 325 sarebbe troppo stretta. Poco spazio a disposizione per soluzioni di emergenza: il fiume in quel tratto ha eroso la costa ed è stato costruito dappertutto. La miglior soluzione, ora? Forse una galleria in cemento armato, che potrebbe riparare dalla caduta dei massi. Ben venga poi il georadar ma andrebbe abbinato al laser per avere maggior precisione".

La soluzione definitiva per togliere dall’isolamento la Val di Bisenzio richiederà tempo: "Bisognerà ripensare a tutta la configurazione della strada, i tempi saranno lunghi e i costi elevati – chiude Morelli – Come geologo suggerisco a chi dovrà governare di prendere in considerazione un collegamento dalla zona di Carmignanello con Barberino e l’A1. E’ vero che le gallerie sono spesso demonizzate, ma da ambientalista e amante della natura ritengo che sia la scelta migliore, non solo perché evita l’impatto che le grandi strade hanno sulle montagne, ma è anche più accettabile dal punto di vista paesaggistico".

