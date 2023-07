Una formula che si può migliorare

Maristella Carbonin

Le porte aperte non bastano. Dopo il primo giovedì di shopping sotto le stelle siamo andati ad ascoltare i commercianti. L’impressione? Si può fare meglio, si deve fare meglio. Lo sforzo di tenere l’attività aperta fino a mezzanotte peserebbe di sicuro meno (anche economicamente, perché ci sono le bollette, c’è il personale...) se le serate dei giovedì di luglio fossero accompagnate anche da un programma di eventi capaci di attirare persone nel cuore della città. Dunque pubblico, dunque possibili clienti. Strappare le persone dalle serie tv (o dalle città vicine, vedi Firenze) è una sfida che si vince non solo dando la possibilità di fare shopping a oltranza. Ma fornendo un valido menù alternativo in chiave di intrattenimento.